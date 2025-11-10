হাটহাজারীতে ডোবার ধারে মিলল এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে হাটহাজারী পৌরসভা কার্যালয় এলাকার জিন্নুরাইন মাদ্রাসা সড়কের পাশের একটি ডোবার ধার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। তাঁর আনুমানিক বয়স ৫৫ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির মুখে একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
হাটহাজারী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসার এক শিক্ষক সকালে লাশটি ডোবার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে। হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির চোখ ও চোয়ালে আঘাতের ক্ষত রয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তে চেষ্টা চলছে।