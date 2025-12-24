রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসার সমিতির নির্বাচনে সব পদে বিএনপিপন্থীদের জয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে (২০২৬-২৭) সব পদেই জয় পেয়েছেন বিএনপিপন্থী প্রার্থীরা। ১৮টি পদের একটিতেও জয় পায়নি জামায়াতে ইসলামীপন্থী প্যানেল।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. শহিদুল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন। নির্বাচনে বিএনপিপন্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আনারুল-রিয়াজ-বিদ্যুৎ পরিষদ এবং জামায়াতে ইসলামীপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল মাসুদ-রবিউল-মামুন পরিষদ।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে গতকাল সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি পদে বিএনপিপন্থী আনোয়ারুল ইসলাম ৪৪৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত-সমর্থিত মাসুদ রানা পেয়েছেন ২৪৮ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে রিয়াজ উদ্দিন ৫০৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এ পদে জামায়াত-সমর্থিত প্রার্থী কাজী মামুন রানা পেয়েছেন ১৮৬ ভোট। সহসভাপতি পদে রোকনুজ্জামান মামুন ৫১৬ ভোট এবং কোষাধ্যক্ষ পদে আল-আমিন বিদ্যুৎ ৫০১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
এ ছাড়া বিএনপিপন্থী প্যানেল থেকে যুগ্ম সম্পাদক পদে মনোয়ার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মানিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সমাজকল্যাণ ও ক্রীড়া সম্পাদক মজিবুর রহমান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ফরমান আলী নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচিত সদস্যরা হলেন আলী রেজা, আবদুল মতিন, রোকসানা বেগম, মাইনুল ইসলাম, বোরহান উদ্দিন, শহিদুল ইসলাম, হাবিবা হায়দার ও মো. নাসির উদ্দীন।