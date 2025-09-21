ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীরা হেনস্তা হচ্ছেন, দাবি দ্রোহ পর্ষদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর

‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। নারী শিক্ষার্থীদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে বাধা তৈরি করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারী শিক্ষার্থীরা কটূক্তির শিকার হচ্ছেন।’
আজ রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) ও ছাত্রফ্রন্ট (বাসদ)–সমর্থিত প্যানেল দ্রোহ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ। দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ঝুপড়িতে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের পরিচিতি দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন। ভিপি প্রার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ বলেন, ‘প্রশাসন এখনো ক্যাম্পাসের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ। ভর্তি ফরম, সেশনজট, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, আবাসন, মেডিকেল, শাটল ট্রেন ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় নীরব থাকা প্রমাণ করে যে তারা দায়িত্বহীন। আমরা একটি গণতান্ত্রিক, নিরাপদ ও শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় চাই।’
ভিপি প্রার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ নাট্যকলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী। আর সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ইজাজ উদ্দিন আহমদ। সহসাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন শাখা ছাত্র ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী শেখ জুনায়েদ কবির।
এক প্রশ্নের জবাবে ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ বলেন, ‘নারীদের নির্বাচনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রশাসনের বিপরীত ভূমিকা লক্ষ করেছি। ৯ জন নারীকে অন্যায়ভাবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীদের কটূক্তি করছে। তাঁদের প্যানেলের এক নারী প্রার্থীও কটূক্তির কারণে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।’
প্রশাসন নির্বাচনের প্রচারের জন্য যে সময় দিয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন ঋজু লক্ষ্মী। তিনি বলেন, ‘প্রচারণার জন্য যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেটা পর্যাপ্ত নয়। যে চার দিন রয়েছে, সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তাই নির্বাচনের তারিখ দুই থেকে তিন দিন পেছানোর দাবি আমরা সাংগঠনিকভাবে জানাব।’
দ্রোহ পর্ষদ প্যানেল থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে মো. আছাদ বিন রহমান, সহসাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে নুসরাত জাহান, দপ্তর সম্পাদক পদে নয়ন কৃষ্ণ সাহা, সহদপ্তর সম্পাদক পদে অনুত্তর চাকমা, ছাত্রী কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক পদে রুৎমিলা মুমতাহিন, গবেষণা ও উদ্ভাবনবিষয়ক সম্পাদক পদে উমংনাইং, সমাজসেবা ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে সোহেল রানা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদে রোহান আল মহান, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে এস এম ইব্রাহিম, যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে ট্যালেন্ট চাকমা, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদক পদে রুদ্যবা আদনিন ও নির্বাহী সদস্য পদে বিসন চাকমা, জেস চাকমা, অরিত্র রহমান লড়বেন।
এদিকে চাকসু নির্বাচনে ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। আজ বেলা একটায় ক্যাম্পাসের বুদ্ধিজীবী চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্যানেলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সেশনজট, আবাসন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শাটল ও লাইব্রেরি সুবিধা উন্নয়নসহ ৩১টি দফা তুলে ধরা হয়।
প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ফরহাদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী মুহাম্মদ ইয়াছিন উদ্দীন, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শহীদুল ইসলাম, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে খায়রুল আমীন, সহখেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুহাম্মদ ফয়সাল হোসেন প্রার্থী হয়েছেন।