রাজশাহীতে পানবরজ থেকে ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় পানবরজ থেকে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার ধুরইল গ্রামের খাড়ইল এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কৃষকের নাম আকবর হোসেন (৫০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত লোকমান হোসেনের ছেলে।
পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোর ছয়টার দিকে বাড়ির পাশের পানবরজে আকবরকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।
পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, আকবর স্থানীয় কয়েকটি এনজিও ও সুদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ছয় লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই টাকায় বাড়িতে একটি আধা পাকা ঘর নির্মাণ করছিলেন। কাজ করে ঋণ শোধ করার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি পরিশোধ করতে পারেননি।
মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, আকবর ঋণগ্রস্ত ছিলেন। এ ছাড়া কয়েক মাস ধরে পানের দাম না পাওয়ায় তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসব কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে।