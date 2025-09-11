জাকসু নির্বাচনে ভোটার কত, কোন পদে কত প্রার্থী

ভোটার কত
মোট ভোটার ১১ হাজার ৭৪৩ জন
ছাত্রী ভোটার ৫ হাজার ৭২৮ জন
ছাত্র ভোটার ৬ হাজার ১৫ জন
২৫টি পদে লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী
কোন পদে কত প্রার্থী
সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী ৯ জন
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী ৮ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে প্রার্থী ৬ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে প্রার্থী ১০ জন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে ১৬ মিনিট পর।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১৬ মিনিটের দিকে সেখানে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ৪৫ মিনিট পর পৌনে ১০টা পর্যন্ত এখানে ভোট পড়েছে ১২টি।
এই হলের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের (৫১ ব্যাচ) শিক্ষার্থী এস এম হামিদ হাসান বলেন, ‘ভোট শুরুর প্রথম দিকেই এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। প্রায় ২০ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পর ভোট দিতে পেরেছি।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার কিছু পরেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়।
সাংবাদিক ও প্রার্থীদের উপস্থিতিতে ফাঁকা ব্যালট বাক্স দেখিয়ে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
আবাসিক হলের কেন্দ্রগুলোতে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রস্তুতি শেষ করেছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
কিছুক্ষণ পর শুরু হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর এই নির্বাচন হচ্ছে ।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
সকাল আটটার দিকে দেখা যায়, আবাসিক হলের কেন্দ্রগুলোতে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সকাল সোয়া আটটার দিকে ক্যাম্পাসের পেছনে গেরুয়া এলাকা সংলগ্ন ফটকে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ লেখা ব্যানার ঝোলানো হয়েছে।
ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার (পিপিএম) আনিসুজ্জামান বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো ঝুঁকি নেই। তবে অন্যান্য ফটকের তুলনায় গেরুয়া ফটক দিয়ে বাইরের লোকজন ঢোকার চেষ্টা করবে। এ কারণে সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বেশি রাখা হয়েছে।