নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫
জেলা

নারায়ণগঞ্জে তারেক রহমান

সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন ও মেরামত করতে হলে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ- সবাই হাজার বছর ধরে এ দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখতে হবে।

আজ শুক্রবার ভোর চারটায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। আড়াইহাজারের এই মাঠে সিলেট জেলা থেকে শুরু করা নির্বাচনী সমাবেশের শেষ  ছিল এটি।

তারেক রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ ভালো একটি পরিবর্তন চায়। একটি নিরাপদ
রাষ্ট্র চায়—যেখানে সবাই নিরাপদে বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচল করতে পারবে।
আসন্ন নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, বিগত ১৫ বছরে জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। আন্দোলন-সংগ্রাম ও শহীদদের ত্যাগের মাধ্যমে ফিরে পাওয়া ভোটাধিকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

জনসভায় তারেক রহমান বলেন, ভোটের আগে একটি বাহিনী, একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে। নিরীহ মা-বোনদের কাছ থেকে এনআইডি ও মুঠোফোন নম্বর সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসীদের ব্যালট দখল করে নিয়েছে।

বিএনপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘তাদের সাথে গত ১৫ বছরের নিশিরাতের নির্বাচন ও আর ভোট ডাকাতির নির্বাচনের কোনো পার্থক্য আছে? তাদের সাথে ওদের কোনো পার্থক্য নেই। দুইজন একই গ্রুপের। একজন ষড়যন্ত্র করে ভোট নিতে চায় এবং আরেকজন ডাকাতি করে ভোট নিয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। মা-বোনদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা, এটার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।’

বিএনপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ লক্ষ বেকার তরুণ ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘শুধু গার্মেন্টস শিল্প দিয়ে হবে? নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।’

নারী ও কৃষকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে তারেক রহমান বলেন, দরিদ্র ও অভাবী পরিবারগুলোর জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে যাতে তারা সহায়তা পেয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন। এ সময় দেশের কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ডের মাধ্যমে সার, বীজ, কীটনাশক, ঋণ ও বীমা সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

জলাবদ্ধতা নিরসন ও কৃষি সুবিধা বাড়াতে পুনরায় খাল খনন কর্মসূচি চালুর কথা উল্লেখ করেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা। তিনি বলেন, খাল খনন হলে কৃষক উপকৃত হবে এবং জলাবদ্ধতার সমস্যাও কমবে। বক্তব্যের শেষে তিনি ধানের শীষ ও খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। তারেক রহমানের আগে বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু, নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের প্রার্থী ও বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি-সমর্থিত জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মনির হোসেন কাসেমী, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ এবং যুবদলের সভাপতি মেহেদী আমান মুন্না। এ ছাড়া অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ এ জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

