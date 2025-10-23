সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম
ভারতীয় নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সপরিবারে প্রাণনাশের হুমকি: নাটোরের জেলার

প্রতিনিধিনাটোর

নাটোর কারাগারের জেলার শেখ মো. রাসেলকে সপরিবার হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) শফিকুল ইসলাম শিমুলের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে নাটোর সদর থানায় তিনি একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জেলার শেখ মো. রাসেল বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে ভারতের একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ফোনে কল আসে। ফোনে ওই ব্যক্তি নিজেকে নাটোর-২ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুল বলে পরিচয় দেন। কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে আটক থাকা মো. রাশিদুল ইসলাম কোয়েল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে তিনি জানান এবং তাঁর জামিন বিষয়ে কোনো গোয়েন্দা সংস্থা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে না জানানোর নির্দেশ দেন। তা না হলে ‘সমস্যা হবে’ বলে হুমকি দেওয়া হয়। গতকাল বুধবার বিকেলে রাশিদুল ইসলাম জামিনে মুক্তি পেলেও কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

শেখ মো. রাসেল আরও বলেন, গতকাল রাতে তাঁর সরকারি ফোনে আবারও একটি হুমকিমূলক বার্তা আসে। বার্তায় লেখা ছিল ‘আপনি যে অন্যায় কাজটি করলেন, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, মনে রাখবেন, আপনার বউসহ পুরো পরিবারকে কীভাবে বাঁচাবেন, রক্ষা করবেন, সেটা ঠিক করে রাখবেন।’ তিনি বলেন, ‘ঘটনার পর থেকে আমি ও আমার পরিবার আতঙ্কে আছি। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় জিডি করেছি।’

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

