জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া যুবদল নেতার বহিষ্কারাদেশ সন্ধ্যায় প্রত্যাহার, রাতে বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া
বহিষ্কৃত যুবদল নেতা আল জাবের ওরফে জাবেদ আহমেদ
ছবি : সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত হন যুবদল নেতা আল জাবের ওরফে জাবেদ আহমেদ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় জাবেদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় যুবদল।

এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাবেদ আহমেদের জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১০টার দিকে আরেক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর বহিষ্কারাদেশ বহাল রাখে কেন্দ্রীয় যুবদল।

আল জাবের ওরফে জাবেদ আহমেদ বিজয়নগর উপজেলার পত্তন ইউনিয়নের পত্তন গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ জুন বিজয়নগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অংশ নিয়ে জয়ী হন। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ওই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সভা–সমাবেশে নিয়মিত যোগ দিতেন।

ওই সময়ের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, বিজয়নগর উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জাবেদ। এ সময় তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীকে নিজের অভিভাবক বলে সম্বোধন করেন। একপর্যায়ে তিনি জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জাবেদসহ কয়েকজনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

জাবেদের জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার ভিডিও প্রকাশ হওয়ার পর গতকাল রাত ১০টার দিকে মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে জাবেদের বহিষ্কারাদেশ বহাল রাখা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ভুলবশত আজ (গতকাল) এক বিজ্ঞপ্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আল জাবের ওরফে জাবেদ আহমেদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে জাবেদের বহিষ্কার আদেশ বহাল থাকবে।

এ বিষয়ে মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভুল হয়েছিল, আমাদের তথ্যের একটু ঘাটতি ছিল। তাঁর (জাবেদ) বহিষ্কারাদেশ বহাল থাকবে।’

