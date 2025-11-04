আগামী সপ্তাহে শেখ হাসিনার একটা রায় হবে: তথ্য উপদেষ্টা

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘আমরা যে অঙ্গীকার নিয়ে এসেছিলাম, বিচারের কাজ শুরু করব, বিচারের কাজ শুরু করতে পেরেছি। আগামী সপ্তাহে শেখ হাসিনার, ফ্যাসিস্ট খুনি শেখ হাসিনার বিচার হবে এবং একটা রায় হবে। এতে জুলাই শহীদদের পরিবারের ব্যথা কিছুটা হলেও লাঘব হবে।’
আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার সরকারি কর্মকর্তা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মাহফুজ আলম এ কথা বলেন। উপদেষ্টা হওয়ার পর তৃতীয়বারের মতো নিজ উপজেলা রামগঞ্জে এলেন মাহফুজ।
এ সময় তাঁর বাবা ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান ওরফে বাচ্চু মোল্লা ও তাঁর ভাই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম উপস্থিত ছিলেন।
মাহফুজ আলম বলেন, ‘অনেকের বিচারের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে। যাঁরা যাঁরা আমাদের ছাত্র-জনতাকে হত্যা করেছে, গুম-খুন করেছে, সবার বিচার হবে।’
মতবিনিময়ের আগে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এ সময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জেলা প্রশাসক রাজীব কুমার সরকার, জেলা পুলিশ সুপার মো. আকতার হোসেন। উপস্থিত ছিলেন রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রবীন শীষ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল বারীসহ কর্মকর্তারা।
সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উপজেলার দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে কৃষি প্রণোদনা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য উপদেষ্টা। এরপর উপজেলার জুলাই শহীদ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং বেলা একটার দিকে সাবেক এমপি ও প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত জিয়াউল হক জিয়ার নবম মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।