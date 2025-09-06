গেস্টরুম সংস্কৃতি বন্ধসহ আট দফা ইশতেহার ঘোষণা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের জন্য প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হলে সিট নিশ্চিত করা, গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতি বন্ধসহ আট দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।
আজ শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য ২৪ ’-এর সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ সাদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী তানজিলা হোসাইন এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এ সময় সহসাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদপ্রার্থী সাজ্জাদুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক (নারী) পদপ্রার্থী আনজুমান আরাসহ অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
তাঁদের ঘোষিত আট দফা ইশতেহার হলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা; শিক্ষাবান্ধব নিরাপদ, মুক্ত ও বৈচিত্র্যময় ক্যাম্পাস; পরিকল্পিত আবাসন ও খাবারের উন্নত মান নিশ্চিতকরণ; নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা; মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা; সুসমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থাপনা; ক্রীড়াচর্চা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য; পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণিবান্ধব ক্যাম্পাস।
প্রথম দফায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরিচালিত হবে। নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা, আন্তর্জাতিক মানে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, আধুনিক ক্লাসরুম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় দফায় গেস্টরুম সংস্কৃতি, র্যাগিং, নিপীড়ন ও জবরদস্তিমূলক রাজনীতিকে ক্যাম্পাস থেকে উৎখাতের ঘোষণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি সব ধর্ম ও মতের সহাবস্থান নিশ্চিত, নারী ও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় উপাসনার ব্যবস্থা, জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন ও অনলাইনে মিথ্যা তথ্য প্রতিরোধে বিশেষ সেল গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
তৃতীয় দফায় প্রথম বর্ষ থেকেই সিট নিশ্চিতকরণ, উন্নত খাবার, ক্যানটিন ও রেস্টুরেন্টে পুষ্টিগুণ যাচাই এবং ভর্তুকি বৃদ্ধির কথা বলা হয়।
চতুর্থ দফায় নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদার, হলের অবকাঠামো সংস্কার, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন ও নারী চিকিৎসক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
পঞ্চম দফায় আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র, ২৪ ঘণ্টা সেবা, টেলিমেডিসিন চালু, জরুরি ওষুধ বিনা মূল্যে প্রদান এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়ক সুবিধার কথা বলা হয়।
ষষ্ঠ দফায় পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন রুট, বাসে জিপিএস ট্র্যাকার, মোবাইল অ্যাপস ও অটোরিকশা-ইলেকট্রিক কাট চালুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
সপ্তম দফায় আন্তবিভাগীয় ও আন্তহল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শারীরিক সীমাবদ্ধতা গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ টুর্নামেন্ট, আধুনিক জিমনেসিয়াম, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের চর্চা ও মাদক দমন কার্যক্রম চালুর কথা বলা হয়।
অষ্টম দফায় পরিবেশ সংরক্ষণ, লেকের জীববৈচিত্র্য রক্ষা, অতিথি পাখির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, পর্যাপ্ত ডাস্টবিন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
২৮ আগস্ট জাকসু নির্বাচন সামনে রেখে মো. শেখ সাদী হাসানকে সহসভাপতি ও তানজিলা হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করে ২৫ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।