কাপাসিয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদে ডুবে দুই নারীর মৃত্যু

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানিতে ডুবে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় এ ঘটনা ঘটে।
ওই দুই নারীর নাম বিলকিস আক্তার (৩৫) ও লিপি আক্তার (৪০)। তাঁরা কাপাসিয়া উপজেলার খিরাটি দক্ষিণপাড়া গ্রামের নায়েবের বাড়ি এলাকার বাসিন্দা ও প্রতিবেশী। এ ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক প্রতিবেশী সুলতানা আক্তার (৩৫)।
স্থানীয় লোকজন বলেন, ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিলকিস আক্তারের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নিখোঁজ লিপি আক্তারকে উদ্ধারে তৎপরতা চালায়। বিকেল পৌনে চারটায় ঘটনাস্থলের পাশেই নদের পানি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. নাহিদ প্রথম আলোকে বলেন, আজ ভোরে বাড়ির পাশের একটি সড়ক ধসে নদের পানিতে পড়ে যায়। ধসে পড়া অংশে কিছু ছোট গাছ ছিল। নদের পানিতে গাছগুলোর সঙ্গে কচুরিপানা জমা হতে থাকে। নদের পাড়ের গ্রামের চারজন নারী কচুরিপানা সরিয়ে গাছগুলো তুলে আনতে পানিতে নামেন। এ সময় তাঁরা তলিয়ে যেতে থাকেন। একজন সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও বাকি তিনজন তলিয়ে যান। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে বিকেলে নিখোঁজ অপর নারীর লাশ পাওয়া যায়।
কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মী রবিউল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর নিখোঁজ নারীর সন্ধানে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়। তাঁরা উদ্ধার অভিযানে আসেন। বিকেলে নিখোঁজ ওই নারীর লাশ নদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রব প্রথম আলোকে বলেন, দুই নারীর লাশ তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।