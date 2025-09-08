শেখ হাসিনার নির্দেশেই সাড়ে ১১ বছর ত্বকী হত্যার বিচার ঠেকিয়ে রাখা হয়: রফিউর রাব্বি

নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা ও বিচারহীনতার ১৫০ মাস উপলক্ষে মোমশিখা প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করেছে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট। আজ সোমবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
কর্মসূচিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে ত্বকীর বাবা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছিল। তাঁর নির্দেশেই সাড়ে ১১ বছর ত্বকী হত্যার বিচার ঠেকিয়ে রাখা হয়। অথচ বর্তমান সরকার এক বছর পার করলেও অভিযোগপত্র আদালতে জমা হয়নি। বিচারহীনতার এ দীর্ঘ সময়ে বৈষম্য, মব রাজনীতি ও দুর্বৃত্ত শক্তি আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রফিউর রাব্বি।
ওসমান পরিবার নারায়ণগঞ্জকে লুট করে বিদেশে পালালেও তাদের সহযোগীরা আজও দাপটের সঙ্গে চলছে অভিযোগ করে রফিউর রাব্বি বলেন, ‘আমরা ত্বকী হত্যার বিচার চাই। চাই সাগর-রুনি, তনু এবং ওসমান পরিবারের হাতে নিহত সবার বিচার।’
রফিউর রাব্বি বলেন, ‘মানুষে মানুষে বৈষম্য বাড়ছে, প্রতিনিয়ত মব তৈরি হচ্ছে, ভিন্নমতের মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এক শ্রেণির মানুষ মাজার-মন্দির-মসজিদ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও হামলা হয়েছে। সরকার এসব বর্বরতা ঠেকাতে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মনি সুপান্থর। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক দীনা তাজরীন। বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, কবি-সাংবাদিক হালিম আজাদ, শিশু সংগঠক রথীন চক্রবর্তী, দৈনিক খবরের পাতা সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান, সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি ভবানী শংকর রায়, সিপিবির জেলা সভাপতি শিবনাথ চক্রবর্তী, বাসদের জেলা সদস্যসচিব আবু নাইম খান, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক তরিকুল সুজন, ন্যাপের জেলা সভাপতি আওলাদ হোসেন, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সামাজিক সংগঠন সমমনার উপদেষ্টা দুলাল সাহা ও কবি রইস মুকুল।
উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ মার্চ বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয় ত্বকী। দুই দিন পর শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার হয়। ওই বছরের নভেম্বরে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে আজমেরী ওসমানের সহযোগী স্বীকার করেন, ওসমানের নেতৃত্বেই ত্বকীকে হত্যা করা হয়। ২০১৪ সালের মার্চে র্যাবও জানায়, ওসমান পরিবারের নির্দেশে ১১ জন মিলে ত্বকীকে হত্যা করেছে। তবে এখনো অভিযোগপত্র আদালতে জমা হয়নি। বিচার ও চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতি মাসের ৮ তারিখে আলোক প্রজ্বালনসহ কর্মসূচি পালন করে আসছে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট।