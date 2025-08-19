ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ মেনে অনশন ভাঙলেন শিক্ষার্থীরা

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ মেনে নিয়ে অনশন ভেঙেছেন শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচির তৃতীয় দিনে আজ মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে শিক্ষার্থীদের ডাবের পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী।
এ সময় উপাচার্য বলেন, ‘২১ আগস্ট বিকেলে বিশ্ববিদ্যায় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সভা হবে। আশা করছি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিগগিরই ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে পারবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের সম্ভাব্য একটি তারিখও আমরা নির্ধারণ করেছি।’
উপাচার্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ ঘোষণা করে বলেন, ‘আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যেকোনো এক দিন ভোট গ্রহণ করা হবে। সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ মাত্রই এই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে এবং তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
পরে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আশিকুর রহমান বলেন, ‘আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা আমরা আশা করছি। আমরা একটি যৌক্তিক দাবির পক্ষে লড়েছি, আমরা আশাবাদী ৩০ অক্টোবর ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে।’
শিক্ষার্থীদের ডাবের পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙানোর পর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুঠোফোনে বক্তব্য দেন ইউজিসির সদস্য তানজিম উদ্দিন খান। তিনি মুঠোফোনে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ছাত্র সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে যেহেতু নেই, সেটি সংযুক্ত করতে বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি। যাতে অন্য কেউ অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের ধৈর্য ধরতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শেষ করবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।
গত রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০ শিক্ষার্থী আমরণ অনশনে বসেন। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানান। এই আমরণ অনশন কর্মসূচিতে ৯ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৫ জনকে। এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৪ শিক্ষার্থী।
এদিকে মঙ্গলবার ইউজিসির এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক খসড়া কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্রটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন নেওয়ার নিমিত্তে সংবিধি পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠিত কমিটির সভা ২১ আগস্ট ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত হবে।’
ইউজিসির জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব (লিগ্যাল) শেখ আনিসুজ্জামানের স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।