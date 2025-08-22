কিশোরগঞ্জের আবাসিক হোটেলের কক্ষে হাত বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল যুবকের লাশ

কিশোরগঞ্জে আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে জেলা শহরের স্টেশন রোডের হোটেল গোল্ডেন পার্ক থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম নাহিদ খান ওরফে অভি (৩৪)। তিনি তাড়াইল উপজেলার তালজাঙ্গা এলাকার আবদুল হক খানের ছেলে।
গোল্ডেন পার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় নাহিদ খান তিনতলার ৩০৪ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন। এর পর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। তবে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর গড়িয়ে রাত হলেও কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ পাওয়া যায়। বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় রাতে হোটেলের লোকজন সেখানে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। তবে ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে কক্ষটির ভেতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় নাহিদের মরদেহ দেখতে পায়। এ সময় মরদেহের দুই হাত গামছা দিয়ে বাঁধা (পিঠমোড়া) অবস্থায় ছিল। খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি নাহিদের বলে শনাক্ত করেন।
এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল রাতেই মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।