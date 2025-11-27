আইফার্মার এর সেবা নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন একজন রিটেইলার। গত বুধবার দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ভাদুরিয়া বাজারে
জেলা

প্রান্তিক কৃষকের দিশা আইফার্মার

রাজিউল ইসলাম দিনাজপুর

বিশ্বজিত হাসদা (৫৫) পেশায় কৃষিশ্রমিক। পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদও করেন। বছর দুয়েক আগে সমিতি থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সোয়া বিঘা জমিতে ধান আবাদ করেছিলেন। জমি চাষ-সার-বীজসহ শুরুতেই প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হয় তাঁর।

এরপর প্রতি সপ্তাহে কিস্তি শুরু হয় ১ হাজার টাকা। প্রথম কয়েক সপ্তাহ ঠিকঠাক কিস্তি দিতে পারলেও পরে বিপাকে পড়েন তিনি। কিস্তি পরিশোধ করতে শেষ সম্বল দুটি ছাগল বিক্রি করতে হয়। সেবার ধানেও লাভ করতে পারেননি বিশ্বজিত। এরই মধ্যে ভুট্টা লাগানোর মৌসুম শুরু হলেও হাতে টাকা ছিল না তাঁর। এ সময় বিশ্বজিত খোঁজ পান আইফার্মারের অ্যাকসেস টু ফাইন্যান্স কর্মসূচির। চাষাবাদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে অগ্রিম টাকা দেয় আইফার্মার।

ওই বছর আইফার্মার থেকে মাত্র ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২২ কাঠা জমিতে ভুট্টার চাষ করেন বিশ্বজিত। পাঁচ মাস পর ৫৭ হাজার টাকার ভুট্টা বিক্রি করেন।আইফার্মারকে ঋণের টাকা পরিশোধ করে লাভের মুখ দেখেন।

বিশ্বজিত বলেন, ‘যেকোনো ফসলের চাষ করতে গেলে শুরুতে একটা মোটা টাকার ধাক্কা আসে। আমরা গরিব চাষি। টাকার জন্য হয় সমিতি থেকে ঋণ নিতে হয়, নয়তো সুদের (দাদন) ওপর টাকা নিতে হয়। এরপর গুনতে হয় চড়া সুদ। কিন্তু আইফার্মার এই ঝামেলা নেই। অগ্রিম টাকা নিয়ে আবাদ করা যাচ্ছে। ফসল বিক্রি করে একবারে টাকা পরিশোধ করতে পারছি। সুদের হারও কম।’

বিশ্বজিতের বাড়ি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার রনগাঁও গ্রামে। ১৯ নভেম্বর ভাদুরিয়া বাজারে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। প্রদীপ চন্দ্র রায়ের সার-বীজ ও কীটনাশকের দোকানে বসে ছিলেন। সে সময় নজরুল ইসলাম, পুতুল চন্দ্র, বিনয় চন্দ্র, জয়দেব মণ্ডলসহ আরও কয়েকজন কৃষক ছিলেন প্রদীপের দোকানে। অধিকাংশ দিন সকাল-সন্ধ্যা এই দোকানে আসা পড়ে তাঁদের। কারণ, প্রদীপ আইফার্মারের ডিলার (এগ্রি ইনপুট রিটেইলার)। তাঁর মাধ্যমেই আইফার্মারের সেবা পৌঁছে গেছে প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে। অ্যাপসের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্যসহ নানান তথ্য কৃষকদের জানান প্রদীপ। ঋণ নিতে চাইলেও তাঁর মাধ্যমে আবেদন করেন আইফার্মারের কাছে। কেউ চাষের জন্য অগ্রিম ঋণ নিয়েছেন, কেউ কিনেছেন কৃষি যন্ত্রপাতি।

প্রদীপ জানান, আইফার্মারের উদ্যোগে এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকেরা লাভবান হচ্ছেন। প্রথম দিকে অনেক বোঝাতে হয়েছে। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই কৃষকেরা ঋণের জন্য আবেদন করতে আসছেন। তিন বছরে ১২০ জনের মতো কৃষক আইফার্মারের সেবা নিয়েছেন। মাত্র ৪ শতাংশ সুদে ২০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত চাষাবাদের জন্য আগাম ঋণ পাচ্ছেন, পণ্য বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করছেন। তা ছাড়া পণ্য বিক্রির হেঁসেলও থাকছে না। কৃষক চাইলে অ্যাপসে বাজার যাচাই করে কোম্পানির কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারছেন।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আইফার্মার লিমিটেড। প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, কৃষি পরামর্শ ও বিমা, কৃষি ইনপুট ও যন্ত্রপাতি, ফরোয়ার্ড মার্কেট লিংকেজ ও রপ্তানি এবং সহনশীল ও টেকসই কৃষি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জলবায়ু-স্মার্ট সমাধান বিষয়ে কাজ শুরু করে আইফার্মার। আইফার্মার ‘কৃসপ’ অ্যাপটি দেশের অন্যতম বড় কৃষি ইনপুট প্ল্যাটফর্ম, যা কৃষক ও কৃষি ইনপুট বিক্রেতাদের মানসম্মত ইনপুট, যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে। লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, খুলনা, বাগেরহাট, ভোলাসহ বর্তমানে দেশের ৪২টি জেলায় আইফার্মারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিবন্ধিত কৃষকসংখ্যা ২ লাখ ৮৮ হাজার। এর মধ্যে দিনাজপুরের কৃষক আছেন পাঁচ সহস্রাধিক। আর নিবন্ধিত কৃষি-ইনপুট খুচরা বিক্রেতা রয়েছেন ২২ হাজারের অধিক। এর মধ্যে দিনাজপুরের খুচরা বিক্রেতা রয়েছেন ৪৬৮ জন। দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার হাবলুরহাট এলাকায় কার্যক্রম চলছে আইফার্মারের।

আইফার্মার থেকে ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করছেন মাড়িয়ালা গ্রামের বিনয় চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ‘বছর দু-এক হইল এংনা স্বস্তিত আছি। সুদের উপুরত টাকা নিলে প্রতি হাজারে মাসোত ৩০০ টাকা সুদ দিবা হয়। আর সমিতিত থাকি লোন নিলে ২০ পার্সেন্ট সুদ। ফসল বিক্রি করি লাভ খুঁজি পাওয়া যায় না। টাকা জোগাড় করতে করতে সময় শেষ। এখন মোবাইলত আবেদন (ফলন অ্যাপের মাধ্যমে) করছি, ব্যাংক থাকি টাকা উঠাছি, খরচ করছি। হাতোত টাকা আছে সময়মতো জমিত সার-কীটনাশক দেছি। এলা ফলনডাও ভালো হছে।’ জানালেন, গত বছর আইফার্মার থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ধান বিক্রি করে শোধ করেছেন। এবার ভুট্টা লাগানোর জন্য ৮০ হাজার টাকা ঋণের জন্য ডিলারের মাধ্যমে আবেদন করেছেন।

কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ব্যবসা করেন কাহারোল উপজেলার মুকুন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, ‘আইফার্মারের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে ডিলার পয়েন্টে সব সুবিধা পাওয়া যায়। সার-বীজ-কীটনাশক যেখান থেকে কিনছি, সেখান থেকে ঋণের আবেদন করতে পারছি, কৃষি পরামর্শসহ আবহাওয়ার খবর জানতে পারছি। আবার ফসল বিক্রি করতে বাজারেও নিতে হচ্ছে না। ফসল বিক্রির টাকাও পাচ্ছি নগদ।’

কাহারোল উপজেলার রামপুর বাজারে আইফার্মারের ডিলার দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘এই এলাকার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, আলু, ভুট্টা। ফসল লাগানোর সময় কৃষকদের যে আর্থিক চিন্তা, সেটা দূর হতে শুরু করেছে আইফার্মার উদ্যোগে। শুধু ঋণসেবা নয়, সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, স্প্রে মেশিন, খড়কাটা মেশিন, ভুট্টা রোপণ যন্ত্রসহ নানান কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের হাতের নাগালে এনেছে আই ফার্মার।’ জানালেন, তাঁর কাছেই নিবন্ধন করা আছে শতাধিক কৃষকের। কৃষকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটাও বেড়েছে।

কৃষিকাজকে আরও সহজ, স্মার্ট এবং সবার জন্য লাভজনক করে তোলাই আইফার্মারের লক্ষ্য। এমনটিই বলছেন প্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফাহাদ ইফাজ। তিনি বলেন, ‘কৃষিকে সত্যিকারে সহায়তা করতে হলে একটি সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আমরা বিভিন্ন অংশীজনের জন্য ডিজিটাল টুলস তৈরি করেছি; যাতে কৃষিবিষয়ক যেকোনো সমস্যার সমাধান আরও কার্যকর ও সহজ হয়। প্রযুক্তিগুলোকে বাস্তবে কাজে লাগানোর কেন্দ্র হলো আইফার্মার। মোট কথা আইফার্মার হলো একটি ফিজিক্যাল, ওয়ানস্টপ সলিউশন, যেখানে কৃষক তাঁর প্রয়োজনীয় সব সেবা পাবেন।’

