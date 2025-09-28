চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ। আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে
স্বতন্ত্র হয়েই চাকসু নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ৯ নেতা-কর্মী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) ৯ নেতা-কর্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংগঠনটি নির্বাচনে আলাদা প্যানেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল আগেই। তবে সংগঠনটির ৯ নেতা-কর্মী বিভিন্ন পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আজ রোববার বেলা সাড়ে তিনটায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানায় সংগঠনটি।  বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন সংগঠনটির চবি শাখার আহ্বায়ক মুনতাসীর মাহমুদ।

চাকসু নির্বাচনে সহসাধারণ সম্পাদক পদে সংগঠনটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানুল আরেফিন, ছাত্রী কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক পদে সংগঠনটির মুখপাত্র নওশীন তাবাচ্ছুম আর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে সংগঠনটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আশরাফ চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া সহসাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক উলফাতুর রহমান, সহযোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে সংগঠনটির সদস্য মো. নাঈম বিশ্বাস, সহখেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে সংগঠনটির সংগঠক মো. তাওসিফ ইয়াসার, নির্বাহী সদস্য পদে সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক তানভীর অন্ত, যুগ্ম সদস্যসচিব মো. ফয়সাল মিয়া, ও সদস্য পদে মো. ওসমান গনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সংগঠনটির মুখপাত্র জান্নাতুল মাওয়া সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন। লিখিত বক্তব্যে সংগঠনটির  আহ্বায়ক মুনতাসীর মাহমুদ বলেন, ‘চাকসু নির্বাচনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে প্যানেল ঘোষণা করা হবে না। তবে আমাদের সংগঠনের যেসব নেতা-কর্মী স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে নির্বাচন করবেন, সংগঠন তাঁদের পাশে থেকে পূর্ণ সমর্থন দেবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মুখ্য সংগঠক সাব্বির হোসেন রিয়াদ, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহরিয়ার নাফিজ, স্বাধীন সিদ্দিকী, রাশেদুল ইসলাম, তানভীর হাসান, মো. উলফাতুর রহমান সাকিব, যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মেয়াদ হোসেন প্রমুখ।

আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চাকসু নির্বাচনের ভোট হবে। এরপর শুরু হবে গণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী চাকসু ও হল সংসদে চূড়ান্ত প্রার্থী আছেন ৯০৭ জন। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদের বিপরীতে ৪১৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। হল সংসদে নির্বাচন করবেন ৪৮৬ জন। নির্বাচনে খসড়া ভোটার ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন ও ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।

