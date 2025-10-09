‘এটি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’

‘জন্ম থেকে দুই হাত না থাকায় জীবনে অনেক কষ্ট করেছি। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু এনআইডি পাইনি। আজ ইউএনও স্যার আমার দোকানে এসে নিজ হাতে কার্ডটি দিয়েছেন। এটি আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। আমি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজ নিজের এনআইডি পাওয়ায় মনে হচ্ছে জীবনের বড় একটা অর্জন হলো।’
নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়ার পর আবেগাপ্লুত হয়ে এসব কথা বলেন ফরিদপুরের নগরকান্দার জসিম মাতুব্বর (২৬)।
উপজেলার কদমতলী গ্রামের বাসিন্দা জসিম মাতুব্বর। জন্ম থেকেই তাঁর দুই হাত নেই। পা দিয়ে লিখেই উত্তীর্ণ হয়েছেন এইচএসসি পরীক্ষায়। পড়াশোনার পাশাপাশি হাটে সবজি ও ফল বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের খরচ চালান অদম্য এই তরুণ। তাঁর জীবনের এই কঠিন লড়াইয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এনআইডি না থাকা। আঙুলের ছাপ দিতে না পারায় তিন বছর ধরে আবেদন করেও কার্ড পাননি। অবশেষে তাঁর এনআইডি পাওয়ার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন উপজেলার লস্করদিয়া ইউনিয়নের কালীবাড়ি বাজারে জসিমের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাঁকে এনআইডি দেন।
জসিম মাতুব্বর বলেন, ‘আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই ইউএনও স্যার আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের দোকানে আসবেন। যেখানে কার্ড আনতে আমার যাওয়ার কথা ছিল ইউএনও অফিসে, সেখানে স্যার এসেছেন আমার এই ছোট্ট দোকানে।’
এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইউএনও দবির উদ্দিনের উদ্যোগে জসিমকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর চোখের আইরিশের ছবি ও পায়ের মাধ্যমে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। পরে দ্রুত কাগজপত্র নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়। গত ৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে একটি বার্তা দিয়ে জসিমকে জানানো হয়, ‘অভিনন্দন জসিম মাতুব্বর, এটি আপনার এনআইডি নম্বর।’ পরে ইউএনও জসিমের কার্ডটি ডাউনলোড করে সেটি আজ জসিমকে দেন।
জসিমের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ করতে পেরে খুশি ইউএনও দবির উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘মিডিয়ার মাধ্যমেই জসিমের সমস্যার কথাটি আমি প্রথম জানতে পারি। তাঁর মতো একজন মেধাবী তরুণ শুধু এনআইডি না থাকার কারণে যেন পিছিয়ে না পড়েন, সেটিই নিশ্চিত করতে চেয়েছি। এ কাজটি আমি করতে পেরেছি। এটি সারা জীবন আমার জীবনে আনন্দের ঘটনা হয়ে থাকবে।’
কার্ড বিতরণের সময় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শাওন সাগর, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত আলী শরীফসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।