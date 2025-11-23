জেলা

ডেঙ্গুতে কুমিল্লার গাইনি চিকিৎসক ফাহমিদার মৃত্যু

প্রতিনিধিকুমিল্লা
চিকিৎসক ফাহমিদা আজিম
ছবি: ফেসবুক থেকে

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কুমিল্লার এক নারী চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। কুমিল্লায় আক্রান্ত হলেও রাজধানীর গুলশানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় আজ রোববার ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই চিকিৎসকের নাম ফাহমিদা আজিম (৫২)। তিনি কুমিল্লা নগরের ঝাউতলা এলাকার বাসিন্দা। নিজ বাড়িতে ‘রেইনবো ম্যাটারনিটি ক্লিনিক’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন ফাহমিদা। তিনি কুমিল্লার স্বনামধন্য গাইনি চিকিৎসক ছিলেন।

ফাহমিদা আজিম কুমিল্লার বেসরকারি ময়নামতি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক এবং নগর মাতৃসদন কুমিল্লার কনসালট্যান্ট ছিলেন।

ফাহমিদা আজিমের বড় ভাই মনজুরুল আজিম বলেন, কয়েক দিন আগে তাঁর বোন ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর কিডনি ও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে শনিবার তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর রক্তচাপ হঠাৎ কমে গেলে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র (আইসিইউ) থেকে লাইফ সাপোর্টে স্থানান্তর করা হয়। আজ ভোরে তিনি মারা যান।

স্বজনেরা বলেন, ফাহমিদা আজিমের মরদেহ আপাতত হিমঘরে রাখা হবে। কানাডায় অবস্থানরত তাঁর একমাত্র মেয়ে দেশে ফিরলে বৃহস্পতিবার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হওয়ায় কথা আছে।

কুমিল্লার ইতিহাস গবেষক আহসানুল কবীর চিকিৎসক ফাহমিদা আজিমের বাল্যবন্ধু। তিনি বলেন, ‘তিনি একজন মানবিক চিকিৎসক। অনেক ভালো মনের মানুষ ছিলেন।’

