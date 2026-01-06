জেলা

শেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৩ নেতা ও ৩০০ কর্মী বিএনপিতে

শেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৩ নেতা ও ৩০০ কর্মী বিএনপিতে যোগ দেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের নিউমার্কেট এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে
শেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা পর্যায়ের প্রধান সমন্বয়কসহ ৩ নেতা ও ৩০০ কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে শহরের নিউমার্কেট এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলটিতে যোগ দেন।

বিএনপিতে যোগ দেওয়া তিন নেতা হলেন শেরপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও মুখপাত্র ফারহান ফুয়াদ, সমন্বয়ক ও জ্যেষ্ঠ সংগঠক আরাফাত রহমান তালুকদার এবং জেলা শাখার জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব মনিবুল ইসলাম। তাঁদের সঙ্গে জেলার ৩০০ কর্মীও বিএনপিতে যুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে বিএনপিতে যোগ দেওয়া নেতা–কর্মীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন জেলা বিএনপির নেতারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও শেরপুর–১ (সদর) আসনে বিএনপির প্রার্থী সানসিলা জেবরিন, শেরপুর সদর থানা বিএনপির আহ্বায়ক হযরত আলী, সদস্যসচিব সাইফুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব নিয়ামুল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসেম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান।

জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও মুখপাত্র ফারহান ফুয়াদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘২০২৪ সালের আন্দোলন ছিল আমাদের অধিকার আদায়ের লড়াই। আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে থাকাকালে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেই স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আমরা বিশ্বাস করি, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বেই বাস্তবায়ন সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই আজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলাম।’

শেরপুর জেলা বিএন‌পির সদস‌্যস‌চিব মামুনুর র‌শিদ ব‌লেন, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৩ নেতা ও ৩০০ কর্মী বিএন‌পি‌তে যোগদান ক‌রে‌ছেন।

