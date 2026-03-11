রাজশাহীতে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহীর একটি রেস্তোরাঁয়
রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের ব্যানারে ইফতারের ভিডিও ফেসবুকে

নিজস্ব প্রতিবেদকরাজশাহী

রাজশাহীতে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের ব্যানারে ইফতার পার্টি করে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনকে ফিরিয়ে আনতে শপথ নেওয়ার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ভিডিওটিতে কারও মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না, যাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মুখেও মাস্ক পরা।

এ ছাড়া কারাবন্দী রাজশাহী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান আসাদ ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকারকে মুক্ত না করা পর্যন্ত রাজপথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির নেতা-কর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহীতে এই ইফতার পার্টি হয় বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অনেকে ইফতার পার্টির শপথ গ্রহণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া শুরু করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহরের একটি মিলনায়তনে এই ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। তবে অন্য অনুষ্ঠানের কথা বলে মিলনায়তনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। পরে সেখানে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের ব্যানারে ইফতার পার্টি ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ৬০ থেকে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই তৃণমূলের নেতা–কর্মী।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র ও অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ইফতার পার্টি করার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। আমরা এ ধরনের কোনো কিছু জানি না। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।’

