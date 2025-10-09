ফরিদপুরে খালে বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার, যুবদল কর্মীর কারাদণ্ড

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার একটি খালে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকারের দায়ে যুবদলের এক কর্মীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার বানা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়–সংলগ্ন বানা-পাঁচুড়িয়া খালে এ অভিযান চালানো হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মাফুজার শেখ (৩৬)। তিনি আলফাডাঙ্গা উপজেলার দিঘলবানা গ্রামের মকছেদ শেখের ছেলে ও বানা ইউনিয়ন যুবদলের কর্মী।
মাফুজারের দলীয় পরিচয়ের বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোশবুর রহমান বলেন, মাফুজার উপজেলা যুবদলের একজন সক্রিয় কর্মী।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বানা-পাঁচুড়িয়া খালে স্থানীয় একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধভাবে আড়াআড়ি বাঁশের বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করে আসছিলেন। পরে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে খালের বাঁশের বাঁধ অপসারণ করা হয়। এরপর অবৈধ বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় মাফুজার শেখকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আলফাডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম রায়হানুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, প্রবহমান খালটিতে অবৈধভাবে বাঁশের বাঁধ দিয়ে পানি ও মাছের স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি মাছ শিকার করে আসছিলেন। পরে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বাঁধটি অপসারণ করা হয়। সেই সঙ্গে বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত থাকায় একজনকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।