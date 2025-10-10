অনলাইনে ইলিশ বিক্রির নিবন্ধন পেলেন চাঁদপুরের ৭ ব্যবসায়ী

অনলাইনে ইলিশ বিক্রির নিবন্ধন সনদ পেয়েছে চাঁদপুরের সাতটি প্রতিষ্ঠান। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের হাতে নিবন্ধন সনদ তুলে দেন।
নিবন্ধন পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ‘ইলিশ ভাইয়া চাঁদপুর’, ‘মাছ পল্লী’, ‘একিন শপ’, ‘তাজা ইলিশ.কম’, ‘ইলিশ রানী’, ‘রুপালী বাজার’, ‘সজীব ইলিশের বাজার, চাঁদপুর’(ফেসবুক পেজের নাম অনুযায়ী)।
প্রতারণা ঠেকাতে এই নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক। তিনি বলেন, ৪৪ জন আবেদন জানিয়েছিলেন। যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে সাতজন ব্যবসায়ীকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের নিবন্ধন প্রতিবছর দেওয়া হবে। নিবন্ধনের জন্য আপাতত কোনো টাকা নেওয়া হয়নি। পরে এক থেকে দুই বছরের জন্য নবায়নপদ্ধতি চালু করা হতে পারে। আবার নতুন করে নিবন্ধন দিলে তখনো টাকা নেওয়া হবে না। এগুলোর মধ্যে কেউ যদি ব্যবসা বন্ধ রাখেন, তাঁর নিবন্ধন বাতিল করা হবে। মূলত, ইলিশ নিয়ে চাঁদপুরের যে ঐতিহ্য, সেটি সমুন্নত রাখা দরকার।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের তালিকা জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। এতে করে বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরাও নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আগ্রহী হবেন। আর যাঁরা বাইরে থেকে প্রতারণা করছেন, তাঁরা এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এ বিষয়ে প্রচার চালানো হবে।
জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এরশাদ উদ্দিন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার (এসপি) মুহম্মদ আবদুর রকিব, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জামিউল হিকমাসহ সরকারি অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।