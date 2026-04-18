নোয়াখালীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নারী নিহত

নোয়াখালী সদর উপজেলায় একটি প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নাজমা বেগম (৪০) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার অশ্বদিয়া ইউনিয়নের অলিপুর এলাকার সোনাপুর-কবিরহাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নাজমা দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় বসবাস করে আসছেন। কয়েক দিন আগে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসেন। গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্থানীয় বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বের হন। অলিপুর এলাকায় সোনাপুর-কবিরহাট সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় নাজমাকে উদ্ধার করে নোয়াখালী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনায় নাজমা বেগমের মৃত্যুর বিষয়টি সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নিহত নারীর লাশ পরিবারের লোকজন বাড়িতে নিয়ে গেছেন।