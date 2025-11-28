শরীয়তপুর–১ আসনের বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থিতা পরিবর্তনের দাবিতে শরীয়তপুর–ঢাকা সড়ক অবরোধ করে মশাল মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ। শুক্রবার জেলা শহরের উত্তর বাজার এলাকায়
বিএনপির প্রার্থী বদলের দাবিতে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

শরীয়তপুর–১ আসনে (সদর-জাজিরা) বিএনপির প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে মশালমিছিল করেছেন দলটির স্থানীয় এক নেতার অনুসারীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য সরদার এ কে এম নাসির উদ্দিন ওরফে কালুর সমর্থকেরা এ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তি দেখা দেয়।

এ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ আসলাম। তিনি শরীয়তপুর–৩ আসনের আওতাধীন ডামুড্যা উপজেলার বাসিন্দা। তাঁর প্রার্থিতা পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

শরীয়তপুর–১ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন এ কে এম নাসির উদ্দিন, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আমজাদ সওদাগর, শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মজিবুর রহমান। সাঈদ আহমেদকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর স্থানীয় বিএনপির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নাসির উদ্দিনের সমর্থকেরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখান। গতকাল বৃহস্পতিবারও শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কের জাজিরার কাজীরহাট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তাঁরা।

আজ সন্ধ্যায় নাসির উদ্দিনের সমর্থকেরা জেলা শহরের ধানুকা এলাকায় শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কে জড়ো হন। তাঁরা মাশালমিছিল নিয়ে জেলা শহরে ওই সড়কের এক কিলোমিটারজুড়ে অবরোধ করেন। জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সামনে থেকে মশালমিছিল নিয়ে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়ক ধরে সদর থানার কাছে গিয়ে শেষ হয়। অবরোধের কারণে অন্তত এক ঘণ্টা সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এতে শহরে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

শরীয়তপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আলী আজম সরদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘শরীয়তপুর–১ আসনে অন্য একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন নেতাকে এনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ত্যাগী নেতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা আমরা মানতে পারছি না। মনোনয়ন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।’
সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ছৈয়াল বলেন, সাঈদ আহমেদ জেলা পর্যায়ের নেতা হলেও তিনি শরীয়তপুর–৩ নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা।

ঢাকাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী। মাঠপর্যায়ের রাজনীতিতে তাঁর উপস্থিতি একেবারেই কম। তিনি বলেন, ‘এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়ায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা হতাশ হয়েছেন। আমরা যে নেতাকে সংকটের সময় পাশে পাই, তাঁকেই মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

দলের প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিনের এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য তাঁদের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও ধরেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি সিরাজুল হক মোল্যা প্রথম আলোকে বলেন, ‘মনোনয়নবঞ্চিত এক নেতার সমর্থকেরা আন্দোলন করছেন। দল যাঁকে ভালো মনে করেছে, তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছে। এখন দলের সিদ্ধান্তটা মেনে নেওয়াই উচিত হবে। আমরা তৃণমূলের নেতার দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে রয়েছি।’

