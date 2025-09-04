মানিকগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা সদরে মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন জেলার দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া গ্রামের পরশ উদ্দিনের ছেলে আবদুল মান্নান (২৩) ও হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা এলাকার শেরজন মোল্লার ছেলে মনির হোসেন (৬০)।
সিঙ্গাইর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে মানিকগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চারজন যাত্রী ছিলেন। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে অটোরিকশাটি মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিঙ্গাইর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় সিমেন্টবাহী একটি ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত ও দুজন গুরুতর আহত হন। পরে আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।
সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জে ও এম তৌফিক আজম বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।