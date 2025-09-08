অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পর খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি করতেন তাঁতী দলের নেতা

যাত্রীবেশে ওঠা তিন ছিনতাইকারী চালককে ছুরিকাঘাত করে ছিনিয়ে নেন অটোরিকশা। চালকের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের তিন সদস্যকে। তাঁদের দেওয়া তথ্যে ধরা পড়ে গোটা চক্র। গ্রেপ্তার হন চক্রটির মূল হোতা তাঁতী দলের নেতাও।
ফেনী জেলা শহরে পুলিশের অভিযানে ধরা পড়া তিন ছিনতাইকারী দলের নেতা হিসেবে এসেছে পৌর তাঁতী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইয়াছিন মানিকের নাম। ছিনতাইয়ের পর অটোরিকশার বিভিন্ন অংশ খুলে তিনি বিক্রি করতেন বলে পুলিশ জানায়।
আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা। বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশের অভিযান ও ছিনতাইয়ে বিবরণ তুলে ধরা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ৪ সেপ্টেম্বর রাতে ফেনী শহরের শহীদ শহিদুল্লা কায়সার সড়কের হোটেল ডিলাক্সের সামনে থেকে যাত্রীবেশে তিনজন ছিনতাইকারী অটোরিকশায় ওঠেন। তাঁরা শহরের মহিপাল যাওয়ার কথা বলে ভাড়া ঠিক করেন। পরে ফতেহপুর ফ্লাইওভারের নিচে গিয়ে চালককে ছুরিকাঘাত করে তাঁরা অটোরিকশাটি নিয়ে যান। ঘটনার দুদিন পর গত শনিবার লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চরলরেঞ্চ গ্রামের অটোরিকশা চালক মো. শাহিদ (১৭) ফেনী মডেল থানায় ছিনতাইয়ের একটি অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের সূত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে।
এ ঘটনায় যাত্রীবেশে ছিনতাইয়ে অংশ নেওয়া সদর উপজেলার উত্তর চাড়িপুর এলাকার এমদাদুল ইসলাম(২১), চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মনোহর আলী (২১), লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের মো. রাশেদকে (১৯) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাদের দেওয়া তথ্যে ফেনী পৌর তাঁতী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইয়াছিন মানিক(৪০), নোয়াখালীর সুধারামপুরের নুরুল আমিন (২৮) ও সদর উপজেলার দেবীপুরের এনামুল হককে (৫০) গ্রেপ্তার করা হয়। গত দুই দিন ধরে ফেনীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশ আরও জানায়, ছিনতাইয়ের পর অটোরিকশাটি তিন ছিনতাইকারী ওই চক্রের হোতা ইয়াসিন মানিকের কাছে হস্তান্তর করে। পরে মানিক ও নুরুল আমিন মিলে অটোরিকশার একটি অংশ বাথানিয়া মসজিদের পুকুরে ফেলে রেখে চাকা ও ব্যাটারি আলাদা করে বিক্রি করেন। ছিনতাইকারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অটোরিকশার তিন খণ্ড, তিনটি চাকা ও চারটি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা আরও বলেন, গ্রেপ্তার ছয়জন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পরে তাদের ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।