সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত দলীয় নেতা–কর্মী ও সমবেত জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য দেন তারেক রহমান। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে একটায়
সিলেটের বিরাইমপুরে তারেক রহমান

শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচি আবার শুরু হবে

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য, পানির সমস্যা দূর করতে শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচি আবার শুরু করতে চান বলে জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে একটায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত দলীয় নেতা–কর্মী ও সমবেত জনগণের উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন।

শহীদ জিয়ার সময়ের খাল খনন কর্মসূচি কেউ দেখেছেন কিংবা জানেন কি না, এমন প্রশ্ন করেন তারেক রহমান। তাঁর প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জানান, তাঁরা দেখেছেন।

তারেক রহমান বলেন, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড দিয়ে মা–বোন এবং কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে চান। এসব কাজের সুযোগ দিতে ধানের শীষকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত শেষে তারেক রহমান বলেন, ‘দক্ষিণ সুরমার মাটি থেকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে দলের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রম আল্লাহর রহমতে ইনশা আল্লাহ আজ এখান থেকে শুরু করলাম।’

আগামী দিনের সুন্দর দেশ গড়ার জন্য যুবকদের দায়িত্ব নিতে হবে, বলেন তারেক রহমান। সিলেট অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ লন্ডনে যান। তরুণদের বিএনপি প্রশিক্ষণ দিতে চায় বলেও তিনি জানান। প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ ও বিদেশি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা হবে, বলেন তারেক রহমান।

তারেক রহমান আরও বলেন , ‘ডা. জুবাইদা যেমন আপনাদের সন্তান, আমিও আপনাদের সন্তান। এই পরিবারের অংশ হিসেবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে আমিও এই এলাকার সন্তান। কাজেই আবারও আপনাদের কাছে দাবি রয়ে গেল। কী সেই দাবি? ১২ তারিখে ইনশা আল্লাহ এই এলাকা থেকে ধানের শীষ জয়যুক্ত হবে আবারও। অতীতে যে রকম হয়েছে, আবারও হবে।’

গত ১৫-১৬ বছরে দেশের মানুষ ভোট দিতে পারেনি, বলেন বিএনপির চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই এই দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হোক। কারণ, আমরা দেখেছি, গত ১৫-১৬ বছর কীভাবে স্বৈরাচারের সময়ে এই দেশের মানুষের বাক্‌স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছিল। মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কীভাবে বছরের পর বছর মানুষকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল।’

‘দুলাভাই, দুলাভাই’ স্লোগান 

গতকাল রাতে তারেক রহমান সিলেটে পৌঁছান। পরে তিনি হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। রাত পৌনে একটার দিকে তিনি শ্বশুরবাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় যান। এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমানসহ দলীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন । দলীয় নেতা–কর্মৗ ও স্থানীয় লোকজন ‘দুলাভাই দুলাভাই’, ‘দুলাভাইয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

এ সময় তারেক রহমান হাত নেড়ে স্বাগত জানান। একপর্যায়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শুধু দুলাভাই নয়, বোনেরও খবর নেওয়ার কথা বলেন। এরপর বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও জুবাইদা রহমানের প্রয়াত পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান।

