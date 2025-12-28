দিনাজপুর-৩ (সদর উপজেলা) আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বিএনপি নেতা সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম
দিনাজপুর-৩ (সদর উপজেলা) আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বিএনপি নেতা সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম
জেলা

দিনাজপুরে খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়ন ফরম নিলেন বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর

প্রতিনিধিদিনাজপুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ (সদর উপজেলা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং দিনাজপুর পৌরসভার টানা তিনবারের নির্বাচিত মেয়র ছিলেন।

আজ রোববার দুপুর পৌনে দুইটার দিকে দিনাজপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নূর-ই-আলম সিদ্দিকীর কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। এ সময় জেলা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক মামুনুর রশিদ, সাবেক পৌর কাউন্সিলর রেহাতুল ইসলাম, মতিবুর রহমানসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

Also read:বগুড়ায় খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপি নেতা মিল্টন

দিনাজপুর-৩ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন ছিল দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত মঙ্গলবার তাঁর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ। সেই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে দলের চেয়ারপারসনের সুস্থতা কামনা করে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘দলের উচ্চ পর্যায় থেকে দিনাজপুর-৩ আসনে আমাকে মনোনয়ন ফরম তোলার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে আজ মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছি। অবশ্য আজ বিকেলেই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার জন্য দিনাজপুর-৩ আসনের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হবে।’ চেয়ারপারসনের আসনে কেন ফরম তুললেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘দলীয় চেইন অব কমান্ডের বাইরে আমরা কিছু বলতে পারি না।’

Also read:খালেদা জিয়া সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন

দলীয় সূত্র জানায়, সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম ইতিপূর্বে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক পদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সালে তিনি প্রথমবারের মতো দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর টানা আরও দুবার নির্বাচিত হন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে দলীয় মনোনীত প্রার্থী হয়েছিলেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। পরে মেয়র পদে থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না, আদালতের এমন আদেশে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যায়।

দিনাজপুর-৩ আসন থেকে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া। এর আগে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসন থেকে প্রার্থিতা করে জয় পেয়েছিলেন খালেদা জিয়ার বোন প্রয়াত খুরশিদ জাহান হক।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজকে পর্যন্ত দিনাজপুরের ৬টি সংসদীয় আসন থেকে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, এনসিপি, বাসদ, স্বতন্ত্রসহ মোট ৫৫ জন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন