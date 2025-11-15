বরিশালে ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের আদালতে নেওয়া হচ্ছে। আজ শনিবার সকালে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায়
জেলা

পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালালেন ছাত্রদল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

বরিশাল নগরে গ্রেপ্তার এড়াতে পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়েছেন ছাত্রদলের এক নেতা। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে নগরের ভাটারখাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

পলাতক আসামি মাসুম হাওলাদার নগরের ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, চলতি বছর একটি মামলার আসামি মাসুম হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করতে শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে কোতোয়ালি মডেল থানার একদল পুলিশ নগরের ভাটারখাল এলাকায় যায়। মাসুমের পরিবার ও আশপাশের লোকজন পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। লাঠি ও ইট ছুড়লে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নাসিম হোসেনসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে মাসুম এক পুলিশ সদস্যের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান। তবে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর স্ত্রী রিমি বেগম, ভাই সোহেল হাওলাদার, বোন শিল্পী আক্তার ও বন্ধু রিফাতকে আটক করে পুলিশ।

এ ঘটনায় বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার শহর উপপরিদর্শক (টিএসআই) মাহাবুব আলম আজ শনিবার সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে একটি মামলা করেছেন। মামলায় মাসুমসহ ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৬০-৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে মামলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

