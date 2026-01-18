পার্কের সামনে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি এখনো হাসপাতালে, জানা যায়নি নাম-পরিচয়

চট্টগ্রাম নগরে পার্কের সামনে থেকে উদ্ধার হওয়া তিন মাস বয়সী মেয়েশিশুটির নাম-পরিচয় এখনো জানতে পারেনি পুলিশ। শিশুটি নগরের আগ্রাবাদের মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিশুটির পরিবারের সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
এর আগে গত শুক্রবার আগ্রাবাদ এলাকার জাম্বুরি পার্কের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটিকে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে পার্কের ফটকের পাশে শিশুটিকে দেখতে পান নিরাপত্তাকর্মী আবদুল মালেক। তখন শিশুটির পরনে ছিল একটি ডায়াপার আর নতুন একটি কাঁথা। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, শিশুটির ঠান্ডাজনিত সমস্যা ছিল। বর্তমানে সে হাসপাতালের এইচডিইউতে ভর্তি আছে। শিশুটির অবস্থার এখন আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ডবলমুরিং থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আসলাম সরকার। তিনি বলেন, ‘শিশুটির দেখাশোনার জন্য একজন পুলিশ সদস্য সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। তার অ্যান্টিবায়োটিক চলছে, আগের চেয়ে ভালো আছে শিশুটি। পরিবারের খোঁজ পেতে আমরা নিয়ন্ত্রণকক্ষে জানিয়ে রেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় বেতারবার্তাও পাঠিয়েছি।’