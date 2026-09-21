ছোট বোনকে বাঁচাতে গিয়ে পুকুরে ডুবে বড় বোনের মৃত্যু

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় পুকুরে ডুবে আমেনা আক্তার (১৬) নামের এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে একসত্যাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমেনা আক্তার ওই এলাকার মো. খোরশেদ আলম ও নাছিমা বেগম দম্পতির বড় মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বেলা একটার দিকে আমেনা ও তার ছোট বোন তানিয়া (১৪) বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তানিয়া পানিতে তলিয়ে যায়। ছোট বোনকে ডুবে যেতে দেখে তাকে উদ্ধারের জন্য পানিতে এগিয়ে যায় আমেনা। তাকে পানি থেকে উদ্ধার করতে পারলেও একসময় নিজেই তলিয়ে যায় সে। পরে আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুকুরে নেমে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর আমেনা আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিহত আমেনার বাবা প্রতিবন্ধী। তার মা নাসিমা বেগম বলেন, প্রতিদিনের মতো আজ দুপুরে মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে তারা এ পুকুরে গোসল করে। বড় মেয়ে ছোট থেকে একটু অসুস্থ। ছোট বোনকে বাঁচাতে গিয়ে সে ডুবে যায়।
মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাশেদ খান চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানার একটি অপমৃত্যু ডায়েরি করা হয়েছে।