বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল হাসান ওরফে ববিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
বগুড়ার আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল হাসান ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল হাসান ওরফে ববিকে (৫৬) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা গতকাল বৃহস্পতিবার রাত একটার দিকে ঢাকার গুলশান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।

ওবায়দুল হাসানের বাড়ি বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায়। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ছাত্র–জনতার ওপর হামলার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১২টি মামলা রয়েছে বলে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন বগুড়া জেলা ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার।

ওবায়দুল হাসান ২০১৯ সালে বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। পরে ২০২১ সালের বগুড়া পৌরসভা নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে নির্বাচনে তিনি বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিমের (বাদশা) কাছে পরাজিত হন। গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ওবায়দুল হাসান আত্মগোপন করেন।

ওসি ইকবাল বাহার বলেন, ওবায়দুল হাসান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনায় করা অন্তত ১২টি মামলার এজাহারনামীয় আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, বিস্ফোরক আইনসহ একাধিক ধারায় মামলা আছে। তাঁকে আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

