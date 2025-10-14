ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে মহাসড়কে বিক্ষোভ

কিলোরগঞ্জের ভৈরবকে জেলা ঘোষণা ও ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে ঢাকা- সিলেট মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে
নিজস্ব প্রতিবেদকভৈরব

কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে দেশের ৬৫তম জেলা ঘোষণা এবং ঢাকা বিভাগে রাখার দাবিতে ভৈরবে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য ‘দুর্জয় ভৈরব’ চত্বরে বিক্ষোভ–সমাবেশ হয়। পরে একই স্থানে সভা হয়।

‘ভৈরবের সর্বস্তরের জনগণ’–এর ব্যানারে এই আন্দোলন চলছে। সভায় বক্তারা বলেন, পৃথক জেলা ভৈরববাসীর প্রাণের দাবি। দ্রুত সময়ের মধ্যে ভৈরবকে জেলা ঘোষণা করা হোক।

বক্তারা আরও বলেন, কোনোভাবেই ভৈরববাসী ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনে যাবে না। ভৈরব ঢাকা বিভাগের ছিল, পৃথক জেলা হলে ঢাকা বিভাগেই রাখতে হবে। কারণ, ভৈরব থেকে ঢাকার দূরত্ব খুবই কম। ঢাকাকে ভৈরববাসী নিকট প্রতিবেশী মনে করে। দিনে একাধিকবার আসা–যাওয়া করা যায়। বিপরীতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ভৈরবের এখন কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই।

সভায় আগামী বৃহস্পতিবার সকালে ভৈরব রেলস্টেশন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ভৈরব নৌবন্দর এলাকায়ও একই কর্মসূচি পালিত হবে।

সভায় বক্তব্য দেন গণ অধিকার পরিষদের সংগঠক ইমতিয়াজ আহমেদ এবং আরাফাত ভূঁইয়া, আজহারুল ইসলাম, মো. নিয়াজি, জাহিদুল ইসলাম, গোলাম মহিউদ্দিন, মো. শাহরিয়ার, মোহাম্মদ আবির প্রমুখ।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এবার ফলাফল না নিয়ে আমরা ঘরে ফিরে যাব না। সড়কপথের পর রেলপথ ও নদীপথেও একইভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে।’

