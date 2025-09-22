তাস খেলার সময় পুলিশ আসার খবরে ডোবায় লাফ, পরে লাশ উদ্ধার

বন্ধুরা মিলে তাস খেলছিলেন। কেউ একজন তাঁদের বলেন, পুলিশ আসছে। এটি শুনেই পার্শ্ববর্তী ডোবায় লাফ দেন মাসুদ রানা (৩৫) নামের এক যুবক। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আজ সোমবার দুপুরে নগরের বন্দর থানার মধ্যম হালিশহর ২ নম্বর সাইট থেকে লাশটি উদ্ধার করেন।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের লিডার মো. মাঈনুদ্দীন জানান, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে সকালে একটি ডুবুরি টিম ওই জলাশয়ে তল্লাশি শুরু করে। দুপুরের দিকে প্রায় ২০ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রোববার বিকেল থেকে জলাশয়ের ধারে বসে তাস খেলছিলেন মাসুদসহ স্থানীয় কয়েকজন। সন্ধ্যার পর পুলিশ আসার খবর পেয়ে ৭ থেকে ৮ জন একসঙ্গে জলাশয়ে লাফ দেন। অন্যরা তীরে উঠতে পারলেও মাসুদ তলিয়ে যান।
জানতে চাইলে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের কোনো অভিযান সেখানে ছিল না। কেউ দুষ্টুমি করে তাঁদের ভয় দেখানোর জন্য পুলিশের কথা বলতে পারেন। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিহত মাসুদ পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।