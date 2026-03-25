সিলেটে ফিলিং স্টেশন থেকে মোটরসাইকেলে তেল নিতে পুলিশের ৩ শর্ত

সিলেট মহানগর এলাকায় মোটরসাইকেলের জন্য জ্বালানি তেল সংগ্রহে তিনটি শর্ত আরোপ করেছে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় জনস্বার্থে মহানগর পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এতে মহানগর এলাকায় মোটরসাইকেলের তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সব ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, তেল সংগ্রহকারীর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। মোটরসাইকেলটি অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করা হতে হবে। পাশাপাশি চালক ও আরোহী—উভয়ের জন্য মানসম্মত হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এসব শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মোটরসাইকেলকে জ্বালানি তেল সরবরাহ না করার জন্য ফিলিং স্টেশনগুলোর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে আইন অমান্যকারী ও নির্দেশনা উপেক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
জানতে চাইলে মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মো. মনজুরুল আলম বলেন, ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষকে শর্তপূরণ না করলে মোটরসাইকেলে জ্বালানি সরবরাহ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ফিলিং স্টেশনের আশপাশে পুলিশ মোতায়েন থাকবে, বেআইনিভাবে কোনো কিছু হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে জ্বালানি তেলের সংকটের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সিলেটের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে ঈদের বন্ধের সময় থেকে মোটরসাইকেল আরোহীরা জ্বালানি তেলের জন্য দীর্ঘ সারি তৈরি করছেন। অনেকে চাহিদার বেশি জ্বালানি সংগ্রহ করছেন। এতে ফিলিং স্টেশনগুলোতে বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ।