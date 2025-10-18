‘ষড়যন্ত্র করে আর কুমিল্লা বিভাগ আটকে রাখা যাবে না’

যখনই কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়, তখনই শুরু হয় ষড়যন্ত্র। প্রায় চার দশক ধরে কুমিল্লাবাসী বিভাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন, কিন্তু প্রতিবারই বঞ্চিত হয়েছে কুমিল্লা। কুমিল্লার সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বারবার রাজনৈতিক কারণে বিভাগ আটকে রাখা হয়েছে। এবার কুমিল্লার মানুষ জেগে উঠেছে, ষড়যন্ত্র করে আর বিভাগ আটকে রাখা যাবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত অবিলম্বে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা করা।
আজ শনিবার বিকেলে কুমিল্লা বিভাগ দ্রুত ঘোষণার দাবিতে নগরের কান্দিরপাড় এলাকার পূবালী চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন।
‘কুমিল্লা নামেই বিভাগ আন্দোলন’–এর ব্যানারে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে যোগ দিতে নগরের ব্যবসায়ীরা এক ঘণ্টা তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখেন। পূবালী চত্বরে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হন। স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। সমাবেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কল্যাণ সমিতি, কুমিল্লার চাঁদপুর জেলা পেশাজীবী কল্যাণ সমিতিসহ আশপাশের জেলার মানুষ অংশ নেন।
সমাবেশে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমিন-উর-রশিদ বলেন, ‘কুমিল্লা বিভাগের দাবি নতুন নয়, এটি চার দশকের পুরোনো দাবি। অতীতে শেখ হাসিনা ব্যক্তিগত আক্রোশে কুমিল্লা নামে বিভাগ হতে দেননি। কখনো নদী, কখনো আয়নামতি-ময়নামতি নাম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কুমিল্লার মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কুমিল্লা নামে বিভাগ বাস্তবায়ন আমাদের একটি সরল দাবি। এই দাবিতে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, লক্ষ্মীপুরসহ সব জেলাই একমত। কেবল নোয়াখালীর কিছু মানুষ বিরোধিতা করছেন। নোয়াখালীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কুমিল্লা নামে বিভাগ চান। আমি অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ করব, কুমিল্লার মানুষের প্রাণের দাবি আমাদের বিভাগ দ্রুত বাস্তবায়ন করুন। এর মাধ্যমে আপনারা কুমিল্লাবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’
মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী বলেন, কুমিল্লার মানুষের প্রাণের দাবি কুমিল্লা নামে বিভাগ বাস্তবায়ন। তাই দ্রুত কুমিল্লা বিভাগের ঘোষণা দিতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। না হলে কুমিল্লার মানুষ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের বিভাগ আদায় করবে।
মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা বলেন, ‘আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে হবে। কুমিল্লা বিভাগ এখন গণমানুষের দাবি, সময়ের দাবি। টালবাহানা করে কুমিল্লাকে আর দাবিয়ে রাখার সুযোগ নেই। দ্রুত কুমিল্লা বিভাগের ঘোষণা দিতে হবে।’
মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ বলেন, ‘কুমিল্লা প্রাচীন শিক্ষানগরী। অনেক আগেই কুমিল্লা বিভাগ হওয়ার কথা। কুমিল্লার মানুষের দাবির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী একমত। আমরা অবিলম্বে বিভাগ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।’
স্থানীয় দৈনিক কুমিল্লার কাগজের সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুজ্জামন আমির, কুমিল্লা মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম, মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আহমেদ, কুমিল্লা প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী এনামুল হক, কুমিল্লা টাউনহলের সদস্যসচিব সাজ্জাদ হোসেন, কুমিল্লা দোকান মালিক ফেডারেশনের সভাপতি সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।