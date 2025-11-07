রাশেদ পারভেজ
ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

প্রতিনিধিনীলফামারী

নীলফামারীতে ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা আরও দুজন। আজ শুক্রবার সকালে নীলফামারী সদর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম রাশেদ পারভেজ (২৪)। তিনি জেলা শহরের কলেজপাড়া মহল্লার বাসিন্দা। তিনি নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড কোম্পানির প্যাকেজিং শাখার কর্মী ছিলেন। আহত মো. খোকা ইসলাম (২৩) জেলা সদরের সোনারায় ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর আহত মোরছালিন ইসলাম (২৩) নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি জেলা সদরের ইটাখোলা ইউনিয়নের সিংদই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে নীলফামারী শহর থেকে জেলা সদরের সোনারায় ইউনিয়নের বাবুরহাট যাচ্ছিলেন। পথে সদর উপজেলার দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইককে অতিক্রম করার সময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা নীলফামারী থেকে সৈয়দপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা সড়কে ছিটকে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাশেদ পারভেজ ও খোকা ইসলামকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে সেখানে নেওয়ার পথে রাশেদ পারভেজের মৃত্যু হয়।

নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, দুর্ঘনার পর বাসটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন। বাসটি শনাক্তে কাজ চলছে।

