রাজবাড়ীতে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও লাশ পোড়ানোর মামলায় তরুণ গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও তাঁর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গোয়ালন্দ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ওই তরুণের নাম রাসেল মণ্ডল (২০)। তিনি গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়ার বাসিন্দা। ওই দরবারে হামলার ঘটনায় নিহত রাসেলের বাবা আজাদ মোল্লার করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) শরীফ আল রাজীব।
৫ সেপ্টেম্বর নুরাল পাগলার কবর নিচে নামানোসহ কয়েকটি দাবিতে ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি ও তৌহিদী জনতা সমাবেশ করে। ওই সমাবেশ থেকে এক দল লোক পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে পুলিশের দুটি গাড়ি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ সময় ১০ থেকে ১২ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। এতে আহত হন অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ।
ঘটনার পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন। এ মামলায় মোট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ ছাড়া নুরাল পাগলার দরবারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হত্যা, কবর থেকে লাশ উত্তোলন ও পোড়ানোর ঘটনায় নিহত রাসেল মোল্লার বাবা সাবেক ইউপি সদস্য আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আরও একটি মামলা করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত রাসেল মণ্ডলসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দুটি মামলায় মোট ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) শরীফ আল রাজীব বলেন, ঘটনার ভিডিও ফুটেজে রাসেল মণ্ডলকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাসেল মণ্ডল খড়ি দিয়ে লাশ পোড়াতে সহযোগিতা করছেন। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে রাজবাড়ীর আদালতে পাঠানো হয়েছে।