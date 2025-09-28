জেলা

ফরিদপুরে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। আজ রোববার বেলা সোয়া দুইটার দিকে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন।

রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার পর তাঁকে জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলার বাদী মেয়ের মা।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালে আসামির সঙ্গে বিয়ে হয় বাদীর (৩৯)। তাঁদের দুটি মেয়ে সন্তান হয়। ২০২০ সালে ওই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়। দুই মেয়ে মাঝেমধ্যে বাবার কাছে ও মাঝেমধ্যে মায়ের কাছে গিয়ে থাকত। বড় মেয়ে (১৫) যখন বাবার বাড়িতে এসে থাকত, তখন বাবা তাকে ধর্ষণ করতেন। আত্মীয়স্বজনকে এ কথা বললে প্রথম অবস্থায় কেউ বিশ্বাস করেনি। ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দুই বছর মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হয়। ২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে মেয়ে তাৎক্ষণিক মাকে বিষয়টি জানায়। পরে ডাক্তারি পরীক্ষায় সত্যতা পাওয়া যায়।

এ ঘটনায় মেয়েটির মা বাদী হয়ে ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাবেক স্বামীকে আসামি করে মেয়ের ধর্ষণের অভিযোগে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় মামলাটি করেন। ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।

জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি গোলাম রাব্বানী ভূঁইয়া বলেন, আদালতে ওই ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা। বাবার কাছে যদি মেয়ের নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে এ সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এ রায় একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

