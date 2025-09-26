ভালোবেসে বিয়ে করে এক মাস আগে ভাড়া বাসায় ওঠেন তরুণী, সেখানেই মিলল লাশ

নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীর উত্তর ফকিরপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম সাদিয়া ইসরাত ওরফে মিম (২৪)। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার হয়।
সাদিয়া ইসরাতের বাড়ি নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায়। বাসার ভেতরে শুয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার হয়। তাঁর থুতনির নিচে কালশিটে দাগ রয়েছে এবং স্বামীও পলাতক। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেটি নিশ্চিত নয় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, ওই তরুণী একটি কলেজের ছাত্রী। কিছুদিন আগে ভালোবেসে লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ছাত্র দ্বীন মোহাম্মদকে বিয়ে করেন তিনি। পরিবারের অমতে দুজনের বিয়ের পর মাসখানেক আগে উত্তর ফকিরপুর এলাকার ভাড়া বাসাটিতে ওঠেন দুজন। সকালে ভাড়া বাসাটিতে ওই তরুণীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে বাড়িওয়ালা পুলিশকে খবর দেন।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী সুধারাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জয়নাল আবদিন প্রথম আলোকে বলেন, ওই তরুণীর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তাঁর থুতনিতে কালশিটে দাগ রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিহত তরুণী ও তাঁর স্বামী ছাড়া বাসাটিতে আর কেউ থাকতেন না। ঘটনার পর থেকে ওই তরুণীর স্বামী আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁকে পাওয়া গেলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
বাড়িওয়ালা ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, দুজন চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে বাসাটি ভাড়া নিয়েছেন। তবে খালি থাকায় গত মাসের শেষের দিকেই দুজন বাসাটিতে ওঠেন।
জানতে চাইলে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ওই তরুণীর পরিবারের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর স্বামীকে খোঁজা হচ্ছে।