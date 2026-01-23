কুড়িগ্রামে লাঠির আঘাতে মামার মৃত্যু, ভাগনে আটক

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় পারিবারিক বিরোধের জেরে লাঠির আঘাতে আহত এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তির নাম খায়রুল হক (৬৫)। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ভাগনে আনিছুর রহমানকে (৪৮) আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খায়রুল হকের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বজরা ইউনিয়নের টিটামারপাড়া এলাকায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বেলা ১১টার দিকে টিটামারপাড়া এলাকায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে খায়রুল হক ও তাঁর ভাগনে আনিছুর রহমানের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আনিছুর রহমান বাঁশের লাঠি দিয়ে খায়রুল হকের মাথায় আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্বজনেরা আহত খায়রুল হককে প্রথমে উলিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।
নিহত খায়রুল হক সম্পর্কে অভিযুক্ত আনিছুর রহমানের মামা। তাঁরা একই এলাকায় বসবাস করতেন। খবর পেয়ে গতকাল বিকেলে পুলিশ আনিছুর রহমানকে আটক করে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুল আলম (উলিপুর সার্কেল) প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত ভাগনেকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।