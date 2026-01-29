ক্ষমতার জন্য নয়, রাজনীতিতে এসেছি মানুষের সেবা করতে: মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া

নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের বিএনপির প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া (দিপু) বলেছেন, ক্ষমতা বা প্রভাবের জন্য তিনি রাজনীতিতে আসেননি, মানুষের সেবা করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। রূপগঞ্জবাসীর কল্যাণে নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কাজ করতে চান তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনভর রূপগঞ্জের খেয়াঘাট, টানমুশারী, জাহাঙ্গীর উচ্চবিদ্যালয় মাঠসহ এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভায় মোস্তাফিজুর রহমান এ কথা বলেন।
পথসভায় পরিকল্পিত রূপগঞ্জ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া বলেন, রূপগঞ্জকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, মাদক ও অবৈধ দখলমুক্ত করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। নির্বাচিত হলে খালগুলো দখলমুক্ত করা হবে। দীর্ঘদিনের গ্যাস–সংকট নিরসন এবং ভূমিদস্যুদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের জমি উদ্ধার করার উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, ‘অতীতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঘরে ঘরে মাদক ছড়ানো হয়েছে। তাদের স্বার্থে রূপগঞ্জের মানুষকে নানা ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। সেই বিভেদ ভুলে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এগোতে চাই। সুখে-দুঃখে সব সময় রূপগঞ্জবাসীর পাশে থাকব।’ এ সময় তিনি তাঁর পরিবার—দাদা, বাবা ও চাচাদের রূপগঞ্জবাসীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই উল্লেখ করে ভোটারদের কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া। তিনি বলেন, ‘ব্যালটের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে যে দেশে গণতন্ত্র এখনো বিদ্যমান। এটি শুধু একজন প্রার্থীর জয় নয়, সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।’ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ক্ষমতায় গেলে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত সর্বোচ্চসংখ্যক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ রূপগঞ্জের মানুষের জন্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।
গণসংযোগকালে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া মধুখালী, পিতলগঞ্জ মনিপাড়া, কাঞ্চন সেতু, শিমুলিয়া বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।