গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, দুই বন্ধু নিহত

প্রতিনিধিচুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তরুণ দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর স্কুল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর পশ্চিম পাড়ার এনামুল হকের ছেলে সেলিম হোসেন (২২) ও একই এলাকার তারিক হোসেনের ছেলে তানজিল হোসেন (২৩)। তাঁদের মধ্যে সেলিম ঘটনাস্থলে এবং তানজিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সোমবার দুপুরে সেলিম ও তাঁর বন্ধু তানজিল একটি মোটরসাইকেলে করে লোকনাথপুর থেকে কাদিপুরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে কাদিপুর স্কুল মোড়ে পৌঁছানোর পর হঠাৎ মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই সেলিমের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তানজিলকে স্থানীয় ব্যক্তিরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানজিলও মারা যান।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

