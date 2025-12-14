মানিকগঞ্জের ঘিওরে পাঁচ শতাধিক বস্তা সারসহ ট্রাক উল্টে নদীতে পড়ে যায়। আজ রোববার সকালে উপজেলার কুস্তা এলাকায়
মানিকগঞ্জে ৫২৭ বস্তা সারবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ৫২৭ বস্তা সারবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইছামতী নদীতে পড়ে গেছে। আজ রোববার সকালে উপজেলা সদরের ঘিওর বাজারসংলগ্ন কুস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

উপজেলা কৃষি কার্যালয়, উপজেলা প্রশাসন ও ঘিওর থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ৪২৮ বস্তা ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ও ৯৯ বস্তা ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) সার নিয়ে একটি ট্রাক ঘিওর বাজারে যাচ্ছিল। তবে চালক প্রধান সড়ক ব্যবহার না করে ঝুঁকিপূর্ণ একটি রাস্তা দিয়ে বাজারে প্রবেশ করলে ট্রাকটি উল্টে ইছামতী নদীতে পড়ে যায়।

স্থানীয় লোকজন জানান, উপজেলা সদরের কুস্তা এলাকায় গরুর হাটসংলগ্ন রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিপূর্ণ। নদীভাঙনে সড়কের কিছু অংশ বিলীন হয়ে গেছে। এ রাস্তায় সাধারণত বড় গাড়ি চলাচল করে না। সকালে হঠাৎ সারবাহী ট্রাকটি ওই রাস্তায় ঢুকতে গিয়ে উল্টে যায়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তহমিনা খাতুন প্রথম আলোকে বলেন, আমদানি করা ৪২৮ বস্তা ডিএপি সার উপজেলার বরটিয়া ইউনিয়নের পরিবেশকদের কাছে নেওয়া হচ্ছিল। এ ছাড়া পাশের শিবালয় উপজেলার পরিবেশকদের জন্য আরও বেশ কিছু সার নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথে ট্রাকটি উল্টে নদীর তীরে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে ২০০ বস্তা সার উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু বস্তা সার নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত সারের পরিমাণ এখনো নির্ণয় করা যায়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাশিতা-তুল ইসলাম বলেন, পাঁচ শতাধিক বস্তা সার ছিল। ঘিওর উপজেলা ছাড়াও পাশের আরেকটি উপজেলার পরিবেশকদের কাছে এসব সার সরবরাহ করার কথা ছিল। কিন্তু সারসহ ট্রাক নদী উল্টে গিয়ে অনেক সার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর মাহাবুবুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। সার ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া সার উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি।

