আশুগঞ্জের তালশহর রেলস্টেশন এলাকায় চলন্ত ট্রেনের বগি বিচ্ছিন্ন। আজ বৃহস্পতিবার
জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কালনী এক্সপ্রেসের তিন বগি চলন্ত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের তালশহর রেলস্টেশন এলাকায় চলন্ত অবস্থায় ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, সিলেট থেকে ছেড়ে আসা কালনী এক্সপ্রেস বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশন ছাড়ে। এরপর তালশহর এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনের বাফার খুলে গিয়ে পেছনের তিনটি বগি আলাদা হয়ে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে লোকোমাস্টার ব্রেক কষে ইঞ্জিনসহ বাকি বগিগুলো প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে থামান। এতে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ঘটনার পর আশুগঞ্জ ও তালশহর রেলস্টেশনের কর্মী এবং ট্রেনের সংশ্লিষ্টরা বগিগুলো পুনরায় জোড়া লাগানোর চেষ্টা শুরু করেন।

তালশহর রেলস্টেশনের দায়িত্বরত মাস্টার শহিদুল ইসলাম বলেন, চলন্ত অবস্থায় ট্রেনের তিনটি বগি ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইঞ্জিন ও সামনের বগিগুলো স্টেশন এলাকায় থামানো হয়। এখানে ট্রেন উদ্ধারের কোনো ঘটনা নেই। শুধু বিচ্ছিন্ন বগিগুলো পুনরায় জোড়া লাগানো হচ্ছে। অতিরিক্ত লাইন থাকায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

