সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মোহাম্মদ ফয়সাল বাদশা
ঘন কুয়াশায় মোটরসাইকেল উল্টে প্রাণ গেল যুবকের

প্রতিনিধিফেনী

ফেনীর সোনাগাজীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার ফেনী-সোনাগাজী আঞ্চলিক সড়কের ডাকবাংলা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মুহাম্মদ ফয়সাল বাদশা। তিনি উপজেলার সদর ইউনিয়নের ছাড়াইতকান্দি গ্রামের আবদুল মোতালেব শাহাবুদ্দিনের ছেলে। একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির উপজেলা ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে খেজুরের রস কিনতে মোটরসাইকেল নিয়ে উপজেলার মুহুরি প্রজেক্ট এলাকায় যান ফয়সাল বাদশা। তবে খেজুরের রস নিয়ে ফেরার পথে ঘন কুয়াশার কারণে তিনি মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে মোটরসাইকেলসহ সড়কের পাশে উল্টে পড়ে আহত হন। এ সময় পথচারীরা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী ফয়সাল ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

