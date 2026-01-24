চট্টগ্রামের ডিসি পার্কে ফুল উৎসবে মারামারি, দর্শনার্থীদের বাস ভাঙচুর

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ডিসি পার্কে ফুল উৎসবে দর্শনার্থী নিয়ে আসা শ্যামলী পরিবহনের একটি বাস ভাঙচুর করেছেন পার্কিং এলাকার ইজারাদারের লোকজন। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বাসটির লোকজনের সঙ্গে পার্কিংয়ের স্থানের ইজারাদারের লোকজনের মারামারির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে গাড়িটি ভাঙচুর করা হয় বলে জানা গেছে।
আজ সন্ধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে দুই পক্ষে মধ্যে সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে যাত্রীবাহী বাসটি গন্তব্যে ছেড়ে যায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শ্যামলী পরিবহনের গাড়িটি ফৌজদারহাট-বন্দর সংযোগ সড়কে ডিসি পার্কের সামনে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করানো অবস্থায় রয়েছে। এ সময় ছয়-সাতজন যুবক গাড়িটির কাচ ভাঙচুর করেন।
সীতাকুণ্ডের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনার সময় পার্কের ভেতরে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি পার্কের ফটকে এসে দুই পক্ষের লোকজনকে ডাকেন। পরে উভয় পক্ষকে বসে বিষয়টি দ্রুত সমাধান করার জন্য নির্দেশ দেন।
ডিসি পার্ক সূত্র জানায়, ডিসি পার্কে দর্শনার্থী নিয়ে গাড়িটি এসেছিল। নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি যাচ্ছিল না। পরে পার্কিং ইজারাদারের লোকজন গাড়িটি পার্ক এলাকার ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর যাত্রী নিয়ে বাসটি পার্কিং থেকে বের হয়ে সড়কে ওঠার পর অপেক্ষা করতে থাকে। এতে যানজট তৈরি হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। এ অবস্থায় ইজারাদারের লোকজন আবারও এসে বাসটি সরিয়ে নিতে জোরাজুরি করতে থাকেন। তখন বাসের লোকজন জানান, তাঁদের দু-একজন দর্শনার্থী পার্কের ভেতরে রয়ে গেছেন। কিন্তু পার্কের লোকজন তাঁদের চলে যেতে বলেন। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।