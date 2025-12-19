বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্রসহ দুজন নিহত

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় মহাসড়কে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে আজ শুক্রবার ভোররাতে ধুনট রোড বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ও বেলা দুইটার দিকে উপজেলার মহিপুর জামতলা এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, আজ ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে দুর্ঘটনায় নিহত হন আবদুর রশিদ (২০)। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। তাঁর বাড়ি কুড়িগ্রাম সদরের পশ্চিম দেবত্তর গ্রামে। একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনায় অপর নিহত ব্যক্তি হলেন শেরপুর শহীদিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাফিউল হাসান (১৮)। তিনি উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের রেজাউল করিমের ছেলে। আজ বেলা দুইটায় মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মহিপুর জামতলা এলাকায় একটি বাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম হন রাফিউল। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফিউল হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি শেরপুরের গাড়িদহ ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামে।
এ বিষয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রইছ উদ্দিন বলেন, পৃথক দুটি দুর্ঘটনা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।