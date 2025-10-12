দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন গোপালগঞ্জ–পিরোজপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। আজ রোববার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নীলফা এলাকায়
দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন গোপালগঞ্জ–পিরোজপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। আজ রোববার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নীলফা এলাকায়
টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল থেকে ফেরার পথে বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থীর মৃত্যু, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় স্কুল থেকে ফেরার পথে বাসের ধাক্কায় এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার নীলফা বাজার এলাকায় গোপালগঞ্জ–পিরোজপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম সিনথিয়া আক্তার মীম (৮)। সিনথিয়া উপজেলার বর্নি ইউনিয়নের সিঙ্গিপাড়া গ্রামের মিরাজ শেখের মেয়ে। সে নীলফা বাজারের মডার্ন কিন্ডারগার্টেন (কেজি) স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে স্কুল ছুটির পর নীলফা বাজার এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিল সিনথিয়া। এ সময় ঢাকা থেকে আসা ইমাদ পরিবহনের একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে সে রাস্তায় পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

টুঙ্গিপাড়া থানার পরিদর্শক (অপারেশন) খন্দকার আওরঙ্গজেব বলেন, দুর্ঘটনার পর বাসচালক পালিয়ে গেলেও বাসটি জব্দ করা হয়েছে। ওই শিক্ষার্থীর লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

