চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ছাড়িয়েছে এক লাখ, কোন ইউনিটে কত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন এক লাখ ছাড়িয়েছে। আজ রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১ লাখ ১ হাজার ৪১১ শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। আগামী শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষার আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। আবেদন শুরু হয়েছিল ১ ডিসেম্বর।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর ৪টি ইউনিট ও ৩টি উপইউনিট মিলিয়ে ৩ হাজার ৫৯৭টি সাধারণ আসনের বিপরীতে পরীক্ষা হচ্ছে। এর বাইরে ৫৬৮ আসন কোটার জন্যও বরাদ্দ রয়েছে। এ বছর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য পোষ্য কোটা থাকছে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। চলতি ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। মূলত তখনই ভর্তি পরীক্ষায় কতজন বসছেন, তা চূড়ান্তভাবে জানা যাবে।
আজ দুপুর ১২টায় ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন মোহাম্মদ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী। তিনি সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল আর মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত ‘এ’ ইউনিটে।
গত বছরের মতো এ বছরও চারটি ইউনিট ও তিনটি উপইউনিটে পরীক্ষা হচ্ছে। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর আসন কমেছে ৫৬৮টি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল গত বছরের তুলনায় কম হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতাও কমানো হয়েছে।
কোন ইউনিটে কত আবেদন
‘এ’ ইউনিটের অধীন রয়েছে চারটি অনুষদ। এগুলো হলো বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ। চার অনুষদে মোট সাধারণ আসন ১ হাজার ৯৩টি। এই ইউনিটে এখন পর্যন্ত মোট আবেদন করেছেন ৪৪ হাজার ৭৩ শিক্ষার্থী।
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত ‘বি’ ইউনিটে (নাট্যকলা, চারুকলা, আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ , পালি ও সংগীত বিভাগ ছাড়া) মোট সাধারণ ৬৯০টি। এই ইউনিটে আবেদন করেছেন ২৭ হাজার ৭৮৬ শিক্ষার্থী।
অন্যদিকে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত ‘সি’ ইউনিটে বিভাগ রয়েছে ছয়টি। এতে সাধারণ আসন ৫১০টি। এই ইউনিটে মোট আবেদন করেছেন ৬ হাজার ২২৫ শিক্ষার্থী।
‘ডি’ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৯টি বিভাগ, আইন অনুষদের আইন বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ ও জীববিজ্ঞান অনুষদের দুটি বিভাগ রয়েছে। এতে মোট আসন রয়েছে ৮৪৯টি। এই ইউনিটে আবেদন জমা পড়েছে ২০ হাজার ৯৬০টি।
এ ছাড়া শিক্ষা অনুষদভুক্ত শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে গঠিত ‘ডি-১’ উপইউনিটে আসন রয়েছে ৪০টি। এতে আবেদন করেছেন ৩৮১ শিক্ষার্থী। নাট্যকলা, সংগীত ও চারুকলা বিভাগ নিয়ে গঠিত ‘বি-১’ উপইউনিটে আসন রয়েছে ১৩৫টি। এই উপইউনিটে আবেদন করেছেন ৫২৫ শিক্ষার্থী। আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও পালি বিভাগ নিয়ে গঠিত ‘বি-২’ উপইউনিটে আসন রয়েছে ২৮০টি। এই উপইউনিটে আবেদন করেছেন ১ হাজার ৪৬১ শিক্ষার্থী।
পরীক্ষার সূচি
আগামী ২ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। এ ছাড়া ৩ জানুয়ারি ‘ডি’ ইউনিট, ৯ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট ও ১০ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে ৫ জানুয়ারি ‘ডি-১’, ৭ জানুয়ারি ‘বি-১’ ও ৮ জানুয়ারি ‘বি-২’ উপইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার মানবণ্টন
সব ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা মোট ১২০ নম্বরের। এর মধ্যে বহুনির্বাচনী পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা আর বাকি ২০ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএ থেকে যুক্ত হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। ‘ডি-১’ উপইউনিট বাদে সব ইউনিটেই পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৪০। ‘ডি-১’ উপইউনিট পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৩৫।
‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২৫, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যা প্রতিটিই ২৫ নম্বর করে (শিক্ষার্থীদের যেকোনো তিনটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে) থাকবে। ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা বা ঐচ্ছিক ইংরেজিতে ৩০, ইংরেজিতে ৩০, সাধারণ জ্ঞানে ৪০ নম্বর থাকবে। পাস করতে হলে আলাদাভাবে বাংলায় ন্যূনতম ৭, ইংরেজিতে ৬ ও সাধারণ জ্ঞানে ১৩ নম্বর পেতে হবে।
‘বি-১’ উপইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা বা ঐচ্ছিক ইংরেজিতে ২৫, ইংরেজিতে ২৫, সাধারণ জ্ঞানে ৫০ নম্বর থাকবে। এ ছাড়া আলাদাভাবে বাংলায় ন্যূনতম ৫, ইংরেজিতে ৬ আর সাধারণ জ্ঞানে ১৭ নম্বর পেতে হবে। ‘বি-২’ পইউনিটে বাংলা বা ঐচ্ছিক ইংরেজিতে ২০, ইংরেজিতে ২০, আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, বুড্ডিস্ট স্টাডিজ ও পালি এবং সাধারণ জ্ঞানে (যেকোনো দুটি বিষয় উত্তর দিতে হবে) ৬০ নম্বর থাকবে। এ ছাড়া আলাদাভাবে বাংলায় ন্যূনতম ৫, ইংরেজিতে ৫, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজে, বুড্ডিস্ট স্টাডিজ ও পালি ১২ আর সাধারণ জ্ঞানে ৯ নম্বর পেতে হবে।
‘সি’ ইউনিটে ইংরেজিতে ৪০, বিশ্লেষণ দক্ষতায় ৩০ ও সমস্যা সমাধান অংশে ৩০ নম্বর থাকবে। এ ছাড়া আলাদাভাবে ইংরেজিতে ১৩, বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সমস্যা সমাধান অংশে ১০ নম্বর পেতে হবে। ‘ডি’ ইউনিটে বাংলা বা ঐচ্ছিক ইংরেজিতে ৩০, ইংরেজিতে ৩০, বিশ্লেষণ দক্ষতায় ২০, সাধারণ জ্ঞান, গণিত বা অর্থনীতিতে ২০ নম্বর থাকবে। ‘ডি-১’ উপইউনিটে বাংলা বা ঐচ্ছিক ইংরেজিতে ৩০, ইংরেজিতে ৩০, সাধারণ জ্ঞানে ২৫, গেমস ও স্পোর্টসের নীতিমালায় ১৫ নম্বর থাকবে।